La creación de empresas crece un 21,5% en Galicia en noviembre, más del doble que la media

Archivo - Funcionarios, funcionario, función pública, funcionariado, oficina, trabajando, trabajar, trabajador, empleado, paro, parados, empleo, desempleo, desempleado, desempleados, empresa, empresas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 21,5% en Galicia en noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 367, según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, la constitución de empresas subió un 9% el penúltimo mes del año, hasta 10.871, su mayor cifra para este mes desde 2006.

Mientras, en Galicia, las disoluciones se situaron en 136 y hubo 62 ampliaciones. De las nuevas sociedades mercantiles creadas, casi todas (365) optaron por la forma de sociedad limitada, una se constituyó como sociedad anónima, y otra se engloba en la categoría de sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones y sociedad civil.

Con el ascenso interanual de noviembre de 2025, la creación de empresas acumula ocho meses consecutivos de ascensos.

Para la creación de las 10.871 empresas de noviembre se suscribieron más de 514,4 millones de euros, lo que supone un 3,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 47.326 euros, bajó un 5,2% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas se incrementó un 6,4% en noviembre de 2025 en relación al mismo mes de 2024, con 2.429 sociedades desaparecidas.