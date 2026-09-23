La crisis migratoria de Ceuta enfrenta a PP y oposición: "España está en guerra", asegura Prado (PPdeG)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La crisis migratoria de Ceuta ha enfrentado este miércoles al Partido Popular y a la oposición en el pleno del Parlamento de Galicia, en donde la secretaria xeral y viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que "España está en guerra", mientras que tanto BNG como PSdeG han acusado a los populares de tratar de "sembrar el odio".

"Esto no es una crisis migratoria, esto es una invasión, estamos ante una guerra híbrida. España está en guerra, ustedes lo saben", ha asegurado Paula Prado.

La número dos del PP gallego ha sido la encargada de defender este miércoles una proposición no de ley, aprobada en solitario por los populares, a través de la que la Cámara gallega manifestaba su apoyo y solidaridad con Ceuta, reconocía la "inquebrantable pertenencia" tanto de esta ciudad autónoma como de Melilla a España, y mostraba el reconocimiento y agradecimiento a las fuerzas armadas y servicios de emergencia que trabajan por la convivencia en la zona.

El texto incluye un cuarto apartado en el que se insta al Gobierno a desplegar y mantener el Ceuta todos los recursos, medios y capacidades necesarios hasta recuperar la normalidad; identificar a todas las personas que accedieron irregularmente y ejecutar los procedimientos de retorno y readmisión que correspondan, en cada caso, aplicando con agilidad los procedimientos individuales legalmente establecidos y los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles.

Además, entre otras cuestiones, abogaba por extremar la protección de las mujeres y niñas, especialmente de las que se encuentren en situación de vuleranbilidad. Todo ello, en un contexto en el que, según ha señalado Paula Prado han aumentado los delitos en Ceuta, con 39 víctimas de agresiones sexuales, 14 de ellas menores de edad y cinco consideradas violaciones.

Precisamente, en este punto, la dirigente popular ha aprovechado para mostrar su solidaridad con la diputada del PP en el Congreso por la provincia de Ourense Ana de Bande tras ser expulsada por portar un bote de gas pimienta durante una intervención en la que se refería a la situación de esta ciudad autónoma. "Si un bote de gas es un arma, las niñas ceutís van armadas al colegio", ha afirmado.

Paula Prado ha acusado a la oposición de ejercer un "feminismo de pancarta". "A su feminismo del solo y borracha quiero llegar a casa, el feminismo de la ley del solo sí es sí, ahora les faltaba esta guinda", ha criticado en una intervención en la que ha acusado a socialistas y nacionalistas de "normalizar el consumo de prostitución por parte de los ministros de España".

Todo ello en un discurso en el que ha criticado la dejación de funciones del Gobierno de Sánchez para dar solución a esta situación y ha denunciado también que el Estado le ha recortado "tres millones de euros" a la atención de los menores migrantes.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, le ha replicado que "solidaridad es echar una mano y no más gasolina", que es lo "único que lleva haciendo el Partido Popular todo este tiempo". Así, ha dicho que en este sentido iba la enmienda formulada por el Bloque a la iniciativa del PP --que fue rechaza-- con el objetivo de abordar "cómo el pueblo gallego puede ayudar al de Ceuta en esta situación de crisis", algo que, según ha dicho Rodil, es lo que "debería estar debatiendo el Parlamento de Galicia".

"Lo que tiene que hacer el gobierno es ampliar las plazas de un sistema de protección saturado por decisión política del PP y no porque vengan una decena de menores de Ceuta", ha asegurado para criticar que el PP tratase de "borrar toda la responsabilidad" de la Xunta con una oferta de transacción para pactar un texto.

"El odio que ustedes intentan inocular en este país se extiende hasta mancharlo todo. Acabamos de verlo en Alemania", ha advertido la diputad del BNG, que ha criticado que el PP llame "invasores" a unos migrantes que llegan "en chancleta y flotador, con una bolsa" del super en la mano.

En esta línea, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, también ha acusado al PP de tratar de hacer política con el "odio". "Ustedes juegan con el miedo y el odio con el fin de sacar rédito político", ha censurado.

Lara Méndez ha asegurado que los socialistas gallegos tienen claro que se trata de una "entrada irregular masiva" pero que eso "no justifica hablar de invasión", unos "invasores a los que la extrema derecha quiere cazar con el silencio del PP".

"Tenemos que actuar como una sociedad que garantiza los derechos fundamentales", ha señalado Lara Méndez, que ha sostenido que "quien no cumple los requisitos legales tendrá que retornar mediante los procedimientos establecidos".

Además, ha defendido que el Gobierno "está actuando", con el refuerzo de los efectivos de seguridad, la movilización de 309 millones de euros, 90 de los cuales para seguridad, 28 para atención humanitaria, 21 para refuerzos de servicios esenciales y 80 para empresas y trabajadores.

Tras ello, ha señalado también que el Ejecutivo estatal reforzó sus sistemas de atención a menores no acompañados, de forma inicial con 25 millones y 63 adicionales. "Solicitó la cooperación europea y reforzó la cooperación con Marruecos", ha señalado antes de poner en valor otras medidas.

NUEVA LEY EDUCATIVA

Por otra parte, en la sesión plenaria también ha salido adelante otra iniciativa del PPdeG a través de la que el Parlamento de Galicia ha instado al Gobierno central a impulsar, en consenso con las comunidades autónomas y con la comunidad educativa, un nuevo marco legal que sustituya a la actual Lomloe, con el fin de avanzar hacia un nuevo sistema educativo.

La iniciativa fue defendida por diputado Julio García Comesaña en la jornada del martes, quien consideró imprescindible superar los problemas que, según señaló, el actual marco normativo está generando en el alumnado, el profesorado y los centros.