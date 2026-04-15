CSIF, CCOO y UGT respaldan la propuesta de Sanidade para la mejora de condiciones en los PAC: solo la CIG lo rechaza

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres de los cuatros sindicatos con presencia en la mesa sectorial de Sanidad (CSIF, CCOO y UGT) han respaldado la propuesta de la Consellería de Sanidade para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los Puntos de Atención Continuada presentado y que incluye la polémica modificación de la atención los sábados en los PAC.

El acuerdo tendrá aplicación inmediata en las retribuciones del personal facultativo, de enfermería y de gestión y servicios. En concreto, el acuerdo recoge el incremento del 15,36% de las retribuciones de la jornada complementaria del personal facultativo, que se aplicará de forma progresiva hasta completar la subida de 5 euros/hora: 2 euros desde abril de 2026 y 3 euros adicionales en enero de 2027. En el caso de los profesionales de enfermería de PAC se consolida un incremento ya acordado del 22,62%.

Tanto para el personal médico como para el de enfermería se prevé una reducción de la fragmentación de tramos en la jornada complementaria para que, en el plazo máximo de tres años, se cobre el valor máximo incentivado desde la primera hora.

Entre los acuerdos firmados esta mañana, también está el nuevo programa especial para la cobertura de las jornadas de los sábados nos PAC gallegos. Así, a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 euros para profesionales médicos, 135 euros para el personal de enfermería y de 96 euros para el personal gestión y servicios.

La CIG, por su parte, ha vuelto a solicitar la retirada del decreto al considerar que se trata de una medida "sin negociación real y que agrava la precariedad de las condiciones de trabajo". Así, no han firmado el documento, que tachan de "insuficiente" y que, afirman, "constituye un desprecio absoluto" a las demandas del colectivo.

Además, han solicitado la retribución del complemento de festividad para todas las categorías por la realización de los turnos de sábado, y el pago de los pluses de nocturnidad rotatoria compleja y de atención urgente para todo el personal.

SINDICATOS: "NO TENEMOS CAPACIDAD LEGISLATIVA"

Sobre esto, lamentan que el Sergas no haya atendido estas reivindicaciones y "se haya limitado" a ofrecer un "programa especial" por la realización de las 24 horas efectivas del sábado, con una compensación económica que consideran "insuficiente y discriminatoria" -deja fuera a quien no realice la jornada completa de ese día-

Además, la CIG afea que el resto de sindicatos presentes en la mesa sectorial hayan avalado el acuerdo. "Especialmente grave cuando no resuelve ninguno de los problemas estructurales denunciados por el personal de los PAC y que contribuye a legitimar una política de recortes e imposiciones por parte de la Consellería".

Fuentes de las restantes fuerzas sindicales consultadas por Europa Press matizan que, aunque no están de acuerdo con el artículo que modifica la atención y, "así se ha hecho constar", remarcan que no tienen capacidad legislativa, que corresponde a la Xunta, por lo que su competencia es "limitada".

Donde sí tienen "mano", apuntan, es en la negociación de mejoras, que es lo que se ha conseguido con los incrementos retributivos, alegan.

La Mesa Sectorial ha acordado también el incremento de plazas específicas para los PAC, con 211 nuevas plazas para el período 2026-2028. De ellas, 100 serán de médico, 80 de personal de enfermería, y 31 de personal de gestión y servicios.

El acuerdo establece que la prestación se regirá por el principio de voluntariedad efectiva, según los términos del programa reglado de voluntariedad acordado en la Mesa Sectorial del pasado 27 de marzo. Además, se reconoce la flexibilidad organizativa de los calendarios en la prestación de servicios en los PAC por parte de los profesionales, condicionada al cumplimiento de las necesidades asistenciales y vinculada a la disponibilidad real de los recursos humanos.

Todo esto se complementa con otras medidas organizativas centradas en el establecimiento de criterios de distribución equilibrados para "evitar sobrecargas individuales, el análisis de los límites razonables de participación y la revisión de los criterios de cómputo de jornada".

MÉDICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Por otra parte, la mesa también ha abordado las mejoras retributivas del personal médico de urgencias. El Sergas ha trasladado su voluntad de de poner en marcha "inmediatamente" un paquete de medidas para dar respuesta a las demandas de los facultativos.

Entre estas medidas, estaría el incremento de cinco euros en la hora de guardia y también la reivindicación histórica de retribuir la noche del viernes como módulo prefestivo. Asimismo, se igualarían los criterios de descanso a los de los Puntos de Atención Continuada y se realizaría un estudio de cargas de trabajo en el último trimestre del año para valorar la ampliación de plantillas.

Este acuerdo no ha conseguido el apoyo sindical de ninguna formación. Critican que se centra demasiado en el aspecto retributivo, dejando a un lado otras reivindicaciones del colectivo, como la exención de los turnos de noche para mayores de 55 años, la revisión real del cómputo de jornada, el reconocimiento de la actividad no asistencial o un avance retributivo acorde a la carga y responsabilidad del puesto de trabajo.