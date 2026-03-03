Cuadruplica tasa de alcohol y da positivo en cocaína al estrellarse en Ferrol el día que suspende el examen de conducir

Archivo - Policía Municipal intensifica los controles de alcoholemia y drogas ante las cenas de Navidad - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

FERROL 3 (EUROPA PRESS)

Un aparatoso accidente de circulación en la rotonda de O Sino, en la carretera FE-15, en el municipio de Ferrol, se ha saldado en la tarde de este martes con una conductora, menor de 40 años, investigada por múltiples delitos contra la seguridad vial en la misma jornada en la que había suspendido el examen de conducir.

El incidente ocurrió a las 17,43 horas, cuando un vehículo se salió de la calzada y terminó "montado" sobre el muro de protección tras superarlo por completo. A pesar de la espectacularidad del impacto, las autoridades han confirmado que no se registraron heridos.

Sin embargo, las pruebas realizadas en el lugar revelaron un catálogo de infracciones graves por parte de la mujer al volante, ya que la prueba de alcoholemia, practicada por agentes de la Policía Local de Ferrol, ha dado un resultado de 1,06 mg/l en aire espirado, lo que supone más de cuatro veces el límite legal permitido (0,25 mg/l) y supera ampliamente el umbral del delito penal.

Además, el test indiciario de sustancias estupefacientes arrojó un resultado positivo en cocaína, una joven carecía de licencia para conducir.

Según fuentes cercanas al caso, la mujer implicada había suspendido el examen de conducir en la misma mañana de este martes, apenas unas horas antes del siniestro.

El vehículo implicado, que es propiedad de un familiar del conductor, tuvo que ser asistido tras quedar bloqueado sobre la estructura de seguridad de la rotonda. La Policía Local de Ferrol ha instruido las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas, además de carecer de carné de conducir.