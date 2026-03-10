Cuatro coches colisionan en la AP-9, en Culleredo (A Coruña), y el siniestro se salda con dos personas heridas

Archivo - Aviso de colisión de vehículos de la Axega. - AXEGA 112 GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple registrado en la AP-9, en el kilómetro 6, a su paso por Acea de Ama (O Burgo), en Culleredo (A Coruña), se ha saldado con dos personas heridas.

Así lo han ratificado fuentes del 112 consultadas por Europa Press, que indicaron que fue un particular el que dio el aviso después de las 8,00 horas de este martes.

En total, colisionaron cuatro vehículos y el siniestro provocó retenciones importantes de tráfico en sentido entrada a A Coruña.

Hasta el punto se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos de Betanzos y personal de mantenimiento de la autopista.

También se desplazaron al punto efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron que fueron trasladadas dos personas heridas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).