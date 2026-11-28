El Parque Nacional de las Islas Atlánticas incorporan a su catálogo cuatro nuevas especies de hongos descubiertas por primera vez en Galicia, a 28 de noviembre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

VIGO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, dedicado a ampliar su catálogo micológico, recoge cuatro nuevas especies de hongos descubiertas por primera vez en Galicia, una de ellas también inédita a nivel nacional. En concreto, dos han sido localizadas en Sálvora, una en Cíes y otra en Ons.

Según ha trasladado la Xunta, este hallazgo está documentado en un trabajo realizado por el investigador Jaime Blanco, que incorpora al catálogo actualizado de los macromicetes presentes cerca de 190 taxones de hongos de los tres archipiélagos, además de análisis moleculares para confirmar la identidad de algunas nuevas especies.

Los resultados del proyecto registran 108 taxones en Cíes, 69 en Ons y 13 en Sálvora, que, junto con las aportaciones previas, elevan el catálogo a 257 taxones en Cíes y 63 en Sálvora, según la información difundida por la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático.

Entre los nuevos hallazgos figuran tres especies que hasta ahora no se habían localizado en Galicia: el 'agaricus argyropotamicus' y 'coprinus xerophilus' en la isla de Sálvora; y el 'melanoleuca luteolosperma' en la isla de Faro, perteneciente al archipiélago de Cíes.

En Ons se identificaron ejemplares de 'bonomyces afrosinopicus', cuya presencia constituye la primera referencia de este taxón en España. Los ejemplares fueron localizados en 2006 en distintos puntos de la isla, a los que se suman otras 68 aportaciones registradas entre ese año y 2010 en ambientes como dunas, prados y caminos.

La Administración autonómica ha destacado la importancia de estos elementos de biodiversidad, cuya distribución mundial conocida se restringe a estas islas, por lo que considera que el Parque Nacional no solo conserva ecosistemas representativos, sino también un "patrimonio biológico singular" que "no ha sido localizado en ningún otro lugar del mundo".