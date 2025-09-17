Cuatro heridos en un accidente múltiple en la A-54, a su paso por O Pino (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la A-54, a su paso por la parroquia de Cerceda, en el municipio coruñés de O Pino.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 76 de esta vía sobre las 9,00 horas, cuando un particular alertó de la colisión e informó de que uno de los vehículos había quedado volcado en el medio de la carretera.

De inmediato, desde la central de emergencias se movilizó al Servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Arzúa y de Santiago de Compostela, así como a la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente, se confirmó la implicación de cuatro vehículos en el accidente y el balance de cuatro personas heridas.