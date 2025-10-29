Cuatro mujeres investigadas por robar cientos de metros de cable de cobre del aeródromo de Rozas, en Lugo

LUGO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Wire', ha informado de que están investigadas cuatro vecinas de Lugo, con edades comprendidas entre los 38 y 46 años, de edad como supuestas autoras de los delitos de hurto, daños y pertenencia a organización criminal.

Los hechos se iniciaron el pasado mes de septiembre tras tener conocimiento de la rotura de la valla perimetral del aeródromo de Rozas, titularidad del Ministerio de Defensa, desconociendo los motivos y los presuntos autores del hecho delictivo.

Según el relato de la Guardia Civil, empezó una investigación por parte del Pacprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo para la localización e identificación de los responsables, instalando dispositivos y realizando vigilancias discretas y aleatorias en la zona.

Tras unos días de operativo, se logró identificar a las presuntas autoras, las cuales tienen antecedentes por hechos similares, siendo captadas por los dispositivos instalados accediendo al interior del recinto a través del corte practicado en la valla perimetral, saliendo pasados unos minutos arrastrando el cableado sustraído y perdiéndose en la maleza existente en el exterior, siendo perfectamente identificadas a través de las imágenes de los videos obtenidos.

Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial.