Cuatro personas afectadas por inhalar humo en el incendio de un colchón en una vivienda de Sada (A Coruña)

A CORUÑA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado afectadas por inhalación de humo en relación al incendio de un colchón en una vivienda de Sada (A Coruña). Dos de las cuatro personas han tenido que ser trasladadas al hospital, mientras que las restantes han sido atendidas en el punto del incidente.

Diversos particulares alertaron al 112 Galicia de estos hechos minutos antes de las 18.00 horas. Según su relato, estaba ardiendo un colchón en una de las viviendas de un edificio de la calle de la Laguna. Explicaron que había "mucho humo" en el interior de la vivienda y en las escaleras y que, finalmente, los afectados sacaron el colchón a la calle por la ventana.

La central de emergencias movilizó un dispositivo conformado por el 061, los Bomberos de Betanzos, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.

Por su parte, los efectivos de extinción se encargaron de ventilar la vivienda y confirmaron que había ardido tanto el colchón como diversos objetos que estaban a su alrededor. El balance final de personas afectadas es de cuatro, de las cuales solo dos tuvieron que ser evacuadas al hospital en ambulancia.