Cuatros coches implicados en un accidente urbano en Santiago de Compostela, con dos personas trasladadas

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico urbano en Santiago de Compostela, por el que dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital, según la información proporcionada por el 112 Galicia.

El siniestro se produjo en torno a las 22.20 horas en la rúa da Fonte de Santo Antonio. A esa hora, un particular informó a la central de emergencias de una colisión por alcance a la altura de la fuente ubicada en esa calle.

El alertador explicó que tres de los coches habían resultado afectados y que el cuarto, que parecía que había sido el causante --en base a su testimonio--, continuó su marcha. Además, algunas de las personas afectadas se quejaban por molestias.

Hasta el lugar se desplazó personal del 061, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, que confirmaron que eran cuatro coches los implicados. Por su parte, el servicio de urgencias sanitarias trasladó en ambulancia medicalizada a dos personas heridas.