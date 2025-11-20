El cuerpo de la mujer hallada muerta en Abegondo (A Coruña) no presentaba signos de violencia

A CORUÑA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de la mujer, de 50 años, hallada muerta en Abegondo (A Coruña) no presentaba signos de violencia, según han confirmado desde la Guardia Civil tras el hallazgo del cadáver el miércoles. Su madre, de 87 años, fue localizada inconsciente y trasladada a un centro hospitalario, falleciendo poco después.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha abierto una investigación. Además, se está a la espera del resultado de la autopsia aunque, pendientes de la misma, desde la Benemérita han ratificado que no hay signos de violencia.

Del suceso se tuvo constancia tras recibir un aviso a las 17.00 horas de la tarde el miércoles. Al entrar los medios desplazados, localizaron a una mujer fallecida de 50 años y a su madre, de 87 años, en cama, con las constantes vitales muy bajas.

Fueron localizadas en su domicilio de A Peneda, después de que compañeros de trabajo de la mujer de 50 años --era enfermera en Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac)-- llevasen varios días sin tener noticias suyas.

Convivía con su madre, que también fue hallada inconsciente y trasladada a un centro hospitalario, falleciendo poco después de ser ingresada.

POCO CONOCIDAS

La voz de alarma se recibió poco antes de las 17.00 horas de este miércoles cuando un particular dio el aviso de que, pese a que en la casa habitaban dos personas, nadie abría la puerta.

El 112 Galicia, según ha informado a Europa Press, movilizó al 061, a efectivos de los bomberos de Betanzos y de Protección Civil, y a la Guardia Civil.

"No se relacionaban con nadie", ha manifestado el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, en declaraciones a Europa Press, respecto a las dos mujeres fallecidas.

Lo ha hecho tras explicar que "a pesar de que era una gente que estaba a 350 metros de la Casa Consistorial" no tenían una vinculación con el municipio. "Habían comprado una vivienda hace cinco años pero no les pongo cara, no las conocía ni de vista", ha añadido.