La CUT recurre el protocolo de la Xunta para la gestión de bajas laborales: "Entrega a las mutuas un poder decisivo"

Archivo - Médicos en un centro sanitario - COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁCERES - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Unitaria de Trabajadoras ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la resolución que establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las incapacidades temporales, puesto que consideran que se entrega un poder "decisivo" a las mutuas.

Tal y como explican en un comunicado, la demanda es parte del rpcoeso de acción pública de la central sindical contra lo que tachan de "ofensiva criminalizadora" de la Xunta contra los trabajadores, "entregándole a las mutuas patronales un poder decisivo sobre las altas

Advierten de un "especial" impacto de esta medida sobre las personas más vulnerables como pacientes con dolencias crónicas, patologías musculoesqueléticas o problemas de salud mental, además de trabajadores precarizadas, mujeres, personal de cuidados, limpieza, diferentes sectores de la industria, transporte y comercio.

"Son los sectores que más presión sufren para reincorporarse y los que más padecerán las consecuencias de las altas prematuras: recaídas sin cobertura, agravamiento de las dolencias y expulsión de los centros de trabajo por razones de salud", alegan.

Avanzan también que organizarán una campaña de información a la ciudadanía con reparto de folletos explicativos en los centros de trabajo y hospitalarios y de salud.

"La salud de los trabajadores no puede quedar en las manos de las mutuas patronales. La baja médica no es absentismo. Enfermar no es fraude. Recuperarse no es un privilegio", concluyen.