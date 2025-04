El debate de la autonomía se saldará con más de 50 resoluciones aprobadas, pero sin acuerdo sobre la quita de la deuda

Archivo - Fachada principal del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia.

Archivo - Fachada principal del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia de esta legislatura se saldará con más de 50 resoluciones aprobadas (previsiblemente, un total de 53) sobre distintos temas. Entre los acuerdos sellados, PPdeG y PSdeG han llegado a un punto de acuerdo en el ámbito educativo y, en concreto, para "redefinir" el programa 'Edixgal'.

Finalmente, no hubo entre los grupos acuerdo sobre financiación y deuda, aunque es una cuestión que marcó las negociaciones. Los populares plantearon un acuerdo que incluía "instar al Gobierno gallego a abordar con el Gobierno central la aceptación de 4.000 millones de euros en la deuda gallega siempre y cuando se pueda destinar esta cantidad a financiar la mejora de los servicios públicos fundamentales, modificando a tal efecto los presupuestos de la Comunidad ya en el ejercicio actual".

El BNG lanzó una contrapropuesta en la que establecía un matiz: apoyo a la quita "de manera que cada euro que se ahorre en el pago de la deuda" se destine a financiar la mejora de los servicios públicos "fundamentales".

No hubo acuerdo, pero el PP entiende que el Bloque estaba asumiendo que la quita no supone que Galicia reciba "4.000 millones más de financiación", mientras los nacionalistas sostienen que "nadie dijo nunca eso, pero si ahorras en deuda tienes más recursos para invertir en otras cuestiones". El PSdeG no presentó ninguna oferta de transacción en este punto.

Más allá, dirigentes presentes en las negociaciones que se han desarrollado durante la tarde y la noche de este jueves en las dependencias de la Cámara autonómica han concretado, asimismo, que no hubo ningún acuerdo entre el grupo mayoritario (PPdeG) y el BNG. Los populares recibieron 10 ofertas de transacción de los nacionalistas y les realizaron 25, pero ninguna fraguó.

En el caso del PSdeG, se remitieron al PPdeG un total de 14 propuestas de transacción y hubo un acuerdo (sobre una propuesta popular) relativo a salud mental. También habrían sellado un acuerdo sobre la iniciativa número 20 del PSdeG en el ámbito educativo, que incluye la "redefinición del programa Edixgal".

El mayor número de acuerdos se fraguó entre populares y D.O.: en total, los populares asumen de forma directa cinco de tus propuestas (en materia de salud mental, atención sanitaria especializada y telemedicina, inversión en infraestructuras deportivas, seguridad vial en entornos escolares y apoyo a cultura local y festivales). Además, han sellado siete propuestas de transacción en varios asuntos.