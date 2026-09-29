Decenas de personas se reúnen en Santiago para estudiar acciones tras la aprobación de los dos decretos de vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas, convocadas por el Sindicato de Vivenda de Santiago, se han reunido para estudiar posibles acciones a realizar después de la aprobación de los dos reales decretos en materia de vivienda por parte del Consejo de Ministros.

La asamblea ha comenzado sobre las 19.00 horas de este martes, en los soportales de la plaza do Obradoiro y en la convocotaria también han participado integrantes de la Plataforma Vivenda Xa.

A pesar del mal tiempo, decenas de personas han acudido al encuentro, con el objetivo de poner en común propuestas y alcanzar un consenso sobre las posibles próximas movilizaciones y acciones a llevar a cabo.

La reunión se ha producido después de que este lunes centenares de jóvenes acampasen en la estación de tren de Santiago de Compostela para reclamar medidas ante las dificultades de acceso a la vivienda. Los participantes han sido desalojados a primera hora de este martes.

En este contexto, los portavoces del Sindicato de Vivenda, Daniel y Nuria, en declaraciones a los medios en la mañana de este martes, no han descartado que se produzcan nuevas acampadas en los próximos días.

La movilización se enmarca en las protestas desarrolladas en los últimos días a nivel nacional tras el desaucio de Maricarmen y en demanda de medidas para facilitar el acceso a una vivienda.

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