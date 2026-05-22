El delegado del Gobierno en Galicia apela a respetar la presunción de inocencia tras la imputación de Zapatero

Archivo - El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, llega a la capilla ardiente del sindicalista gallego Suso Díaz, a 9 de julio de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha apelado a respetar la presunción de inocencia tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras ser preguntado por los medios de comunicación en su visita a la nueva sede provisional de la comisaría de la Policía Nacional, Blanco se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha subrayado el "absoluto respeto" al trabajo de los jueces, a la independencia judicial y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Igualmente, el delegado del Gobierno en Galicia ha recordado que la presunción de inocencia es un principio constitucional del derecho penal español.

Con todo, ha insistido en dejar trabajar y "ver en que acaba todo esto".