El delegado del Gobierno en Galicia se muestra "consternado" con el accidente ferroviario de Toledo

Archivo - El delegado del Gobierno, Pedro Blanco - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha mostrado "consternado" con el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y ha enviado "todo su cariño y apoyo" a las personas afectadas y a sus familias.

En un mensaje en la red social 'X', el delegado ha expresado su agradecimiento a los equipos de emergencia por su trabajo "en estos momentos tan difíciles".

Además, desde As Pontes (A Coruña), donde se encontraba en el marco del acto de presentación de la nueva planta de producción de vehículos militares de Indra, ha hablado de "un número importante de víctimas" y ha vuelto a trasladar "todo su cariño" a los familiares de las víctimas.