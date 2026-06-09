El delegado del Gobierno insta a las empresas a atender las "demandas legítimas" de los trabajadores

Acampada del textil en Santiago, frente a la sede de la patronal - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha instado a las empresas a "tener en cuenta" las "demandas legítimas" de los trabajadores, en un momento que ve "óptimo" para las compañías.

En declaraciones a los periodistas, en la sede de la patronal, a cuyas puertas han acampado representantes del sector textil, Blanco ha transmitido a las empresas el mensaje de que el Ejecutivo sigue "al lado de ellas, pero cuando las cosas van bien hay que también repartir, hacer derivar esos beneficios y buenos momentos económicos a los trabajadores".

"Se trata de eso, que las organizaciones tengan en cuenta esas demandas legítimas para participar en este momento económico", ha incidido.

La protesta empezó sobre el mediodía y se convirtió en acampada antes de la llegada de las autoridades a la clausura de la asamblea de la patronal --los últimos 15 días la movilización se fijó frente a la confederación de empresarios de A Coruña--.

Aunque lo que estaba autorizado era una concentración "para hoy", por este martes, según ha indicado el delegado del Gobierno, al acabar la asamblea y marcharse las autoridades, la acampada ha permanecido en la Rúa do Vilar, ya sin policías custodiando las puertas de la confederación de empresarios de Galicia.

En concreto, CIG y UGT reivindican un acuerdo gallego para el sector textil y están en contra del convenio estatal de Arte, que reduce derechos a las plantillas en la comunidad gallega.