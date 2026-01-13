El delegado del Gobierno replica a Rueda que "inaceptable" es que "no se siente siquiera a negociar" la financiación

A CORUÑA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha replicado este martes al presidente gallego, Alfonso Rueda, que "inaceptable" es que el PP no haga "un tipo de oposición constructiva" y "no se siente siquiera a negociar" la propuesta de financiación del Gobierno central.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios en A Coruña, después de que el presidente de la Xunta reiterase este lunes que la propuesta del Gobierno para Galicia es "absolutamente inaceptable" y que no cree en "negociaciones bilaterales". El Ejecutivo central ha transmitido su intención de sentarse con cada autonomía, al margen del encuentro de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Absolutamente inaceptable es que haya personas esperando casi un año para valorar su situación de dependencia; que haya que esperar días para el médico de familia; o que no haya plaza para todos nuestros dependientes o mayores", ha respondido Blanco.

"Y desde luego me parece inaceptable que llevemos 17 años con un sistema de financiación autonómico caduco, que no responde a las necesidades actuales de los servicios que prestan las comunidades, y que el PP, con mayoría absoluta, no pusiese encima de la mesa un nuevo plan de financiación", ha añadido.

Más allá, ha sumado como "inaceptable" que los populares no hagan "una oposición constructiva" y rechace una propuesta "sin ni siquiera sentarse a negociar". "Y me parece altamente inaceptable que se aprobasen beneficios fiscales para una minoría que suman casi 900 millones de euros", ha apostillado.

Enfrente, ha defendido que la propuesta del Gobierno, que suma recursos --Galicia aumentaría en 587 millones sus recursos con el nuevo modelo-- sí que es "aceptable", antes de instar a Rueda a "dejar de seguir las directrices de Génova" y empezar a ejercer como "presidente de todos los gallegos y de las gallegas".

"LAS NECESIDADES SE CUBREN CON FINANCIACIÓN"

"Tenemos necesidades y hay que cubrirlas y, que sepa este delegado del Gobierno, se cubren con financiación y con dinero", ha advertido, antes de censurar también que la Xunta rechazase la condonación de la deuda, una postura que, a su modo de ver, "no absolutamente nadie" y resulta igualmente "inaceptable".

Blanco ha concluido que "el resto es hacer política" y ha resaltado que "la política que propone el Gobierno de España es seguir adelante y resolver problemas, resolver el día a día".