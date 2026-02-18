Delegados de CIG se encierran para exigir negociar el convenio del transporte de autobús en la provincia coruñesa

Encierro de delegados de la CIG en la sede de la CEC - CIG

A CORUÑA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Delegados de la CIG en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, así como representantes de la central nacionalista, entre ellos su secretario xeral, Paulo Carril, han iniciado un cierre en la sede de la patronal de empresarios de A Coruña (CEC) "en protesta por el bloqueo a la negociación colectiva y la falta de reunión de la mediación".

Así lo explican al informar de un cierre con presencia de una veintena de personas y con una pancarta con el lema 'No al bloqueo de la negociación. Convenio ya'. Sobre los motivos, subrayan que en la última reunión, del pasado 12 de febrero, "se concluyó que en el plazo de 24 horas la patronal enviaría una contestación a la propuesta que CCOO puso encima de la mesa".

La CIG culpa a la patronal de "dilatar todo el proceso negociador" y la acusa de "mala fe" y de "irresponsabilidad" sin que, insiste, haya fechas para una negociación. Todo ello en un comunicado en el que recuerda que el 70% del personal rechazó el preacuerdo que suscribieron en su momento UGT y CCOO en el marco de la negociación de un convenio con el empresariado.

Esta protesta de representantes de la central nacionalista se produce después de que se rompiese la unión sindical que había, con convocatorias de paros conjuntos e intermitentes, que, posteriormente, dieron lugar a una huelga indefinida solo convocada por la CIG después de que se firmase el preacuerdo rechazado por la mayoría de trabajadores y trabajadoras.

En este contexto, UGT planteó un acuerdo de eficacia limitada con posibilidad de que se sumase al mismo el personal interesado y al entender que incluía mejoras laborales y salariales. Desde CCOO se ha explicado a Europa Press que hicieron, por su parte, una serie de propuestas "para mejorar el texto preacuerdo" sin que haya "de momento respuesta de la patronal".