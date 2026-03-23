Las demandas de ruptura matrimonial disminuyen en Galicia un 13,2%, con 4.573 en 2025

Archivo - Rupturas matrimoniales - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de demandas de ruptura matrimonial (nulidades, separaciones y divorcios) presentadas en la comunidad autónoma gallega en 2025 fue de 4.573, frente a las 5.269 del año anterior, lo que supuso un descenso del 13,2%, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base a los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el periodo analizado, se observa que todos los tipos de demanda sufrieron un descenso. Las de divorcio no consensuado fueron las que experimentaron la bajada interanual más acusada, un 29,1%, ya que pasaron de 2.151 a 1.524.

Por su parte, en la comunidad gallega se registraron 2.931 demandas de divorcio consensuado, es decir, un 1,4% menos que en 2024, cuando se contabilizaron 2.973.

En cuanto a las separaciones no consensuadas se presentaron 33, lo que supuso una bajada del 23,3%, mientras que las consensuadas pasaron de 100 a 83, un 17% menos. Las nulidades matrimoniales se mantuvieron con respecto a 2024, registrándose dos.

En Galicia, por cada 100.000 habitantes, se interpusieron, en el periodo estudiado, 168,5 demandas, frente a las 171,9 de media estatal.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

Por otra parte, a lo largo de 2025 hubo 922 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que supuso un aumento interanual del 20,8%. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en cambio, disminuyeron, pues se interpusieron 1.262, frente a las 1.741 del 2024, un 27,5% menos.

Los procedimientos de modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas prácticamente se mantuvieron, pues se presentaron 1.048, es decir, un 1,7% menos.

A su vez, precisa el informe, las no consensuadas descendieron un 23,9%, pues se registraron 1.017, frente a las 1.336 del mismo periodo del año anterior.