Las demolición de las cuatro torres de la central de As Pontes obligará a cortar accesos en la tarde del 30 de julio

Archivo - Vista de la central térmica de As Pontes, a 5 de octubre de 2023, en As Pontes, A Coruña, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

FERROL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La voladura controlada de las cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de As Pontes (A Coruña), anunciada para el 30 de julio, está prevista para las 16.00 horas de ese día, según ha concretado el Ayuntamiento. La operación contará un amplio dispositivo de seguridad para garantizar su correcto desarrollo y obligará a cortar varios accesos.

En base a la información del consistorio, la detonación tendrá una duración aproximada de 1,2 segundos, tiempo en el que las cuatro estructuras caerán de forma simultánea. Asimismo, ha señalado que el nivel de ruido será similar al que producen unos fuegos artificiales.

Con motivo de este operativo, entre las 15.30 y las 16.30 horas permanecerán cerrados al tráfico diversos accesos y tramos de carretera en el entorno de la central. Entre ellos, la AC-861 en dirección a As Pontes, Ferrol y Os Airíos; la DP-1802 en su conexión con la AC-861, y los accesos a la depuradora, Vilabella y a la propia central térmica.

El Ayuntamiento ha recomendado a la ciudadanía respetar las restricciones establecidas y seguir en todo momento las indicaciones del dispositivo de seguridad desplegado para la demolición de las torres, una actuación que forma parte del proceso de desmantelamiento de la antigua instalación energética propiedad de la empresa Endesa.