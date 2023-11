Denegadas dos modificaciones de crédito en el pleno de Ourense, que abandona el BNG tras un rifirrafe con el alcalde

Archivo - El alcalde de Ourense en funciones, Gonzalo Pérez Jácome, durante una sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Ourense, a 14 de junio de 2023, en Ourense, Galicia (España). Durante este pleno extraordinario se han aprobado las actas de las

Jácome acusa al interventor municipal, al que luego no cede la palabra, de hacer 'lawfare' por no fiscalizar expedientes "en tiempo y forma"

OURENSE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ourense ha celebrado este martes el segundo pleno extraordinario de la semana, una sesión en la que, al contrario de lo que sucedió el lunes, no se han aprobado las modificaciones de crédito propuestas por 5,6 millones de euros para infraestructuras al haber votado en contra PP y PSOE. El BNG no ha participado en la votación porque ha abandonado el pleno tras un rifirrafe con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana (DO).

La sesión plenaria ha durado diez minutos y ha comenzado con la explicación del regidor municipal trasladando que era necesario aprobar los temas por vía de urgencia "para llegar a tiempo al 31 de diciembre, que es la fecha límite".

Tras la introducción ha tomado la palabra el portavoz del Bloque, Luís Seara, que ha criticado que se "vulnera la legislación vigente" al pedir que se aprueben dos expedientes "sin informes de fiscalización previos". Ha sido la única frase que ha podido pronunciar el nacionalista antes de que el alcalde apagase su micrófono para instarle a ratificar la urgencia del tema.

Los nacionalistas no lo han hecho amparándose en el artículo 64.2 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, que recoge que los expedientes que se llevan a pleno "deben estar concluidos y entregados en la Secretaría Xeral" y "estos carecen de los informes fiscalizadores", ha dicho Seara.

De nuevo el regidor ha apagado su micrófono y los cuatro ediles del BNG se han marchado antes de realizar la votación, que ha rechazado la modificación con los votos en contra de PP y PSOE y solo el favorable de DO, el grupo del gobierno. Así pues, no se han podido debatir los dos expedientes que suman 5,6 millones de euros para infraestructuras.

"Estos dos expedientes ya habían sido informados por intervención hace un par de meses, entonces se pidió que se separasen y al ir separados la ley dice que tiene que volver a ser informados, pero es cierto que en el fondo sigue siendo lo mismo, así que surrealista", ha criticado el alcalde, trasladando que ambas propuestas "eran temas vitales para la ciudad".

En concreto, la primera modificación hacía referencia a varias obras de urgencia que se tenían que dotar de crédito, así como a los convenios con la Confederación Hidrográfica, y la otra era el plan de obras de la ciudad, "3,5 millones de euros que ya está adjudicado y falta dotar de crédito", ha explicado Pérez Jácome.

ACUSA AL INTERVENTOR DE HACER 'LAWFARE'

En estos términos, ha apuntado directamente al interventor municipal para acusarle de hacer 'lawfare' --guerra jurídica--, ya que la oposición ha votado en contra porque no hay informe de intervención porque su responsable no lo fiscalizó el viernes, que era el día límite. "¿Quién está gobernando esta ciudad? ¿el interventor? Esto es totalmente intolerable. Obviamente como alcalde no voy a permitirlo", ha esgrimido.

En esta misma línea, ha trasladado que también estaba pendiente de debate otro expediente para obtener fondos Next Generation que no se pudo llevar a pleno porque "tampoco se informó en tiempo y forma".

"No podemos tolerar que un funcionario del Ayuntamiento no esté cumpliendo con lo que nosotros entendemos sus obligaciones. Me parece realmente gravísimo", ha dicho el alcalde insistiendo en que la oposición le ha "hecho el juego" por permitir "que un funcionario gobierne esta ciudad".

El interventor quiso responder a las acusaciones, pero el regidor, al igual que ya hizo en el lunes, le ha denegado la palabra: "No puede hablar usted, ya le dije mil veces que solo puede hablar para advertir de ilegalidades y no para cuando le critiquen".

La portavoz socialista, Natalia Gonzálerz, ha afeado al alcalde que él pueda hablar "pero los demás no". Pérez Jácome le ha replicado: "Natalia, no tienes ni idea, vete al juzgado como ya hiciste. No tengo culpa de que seas una ignorante en este tema".

EL BNG VE "VULNERACIÓN FLAGRANTE DE LA NORMA"

Ante esta situación, una vez terminado el pleno, el BNG ha comparecido ante los medios de comunicación lamentando que el gobierno "está haciendo de la vulneración flagrante de la norma" una "cuestión absolutamente habitual".

Los nacionalistas han criticado que "es un auténtico caos" y que el hecho de no tener un presupuesto aprobado, "o si quiera llevar a debate un borrador de los presupuestos", provoca que se llegue a fin de año "al límite con muchas cuestiones que son absolutamente necesarias, pero que los técnicos dicen que no daría tiempo de ejecutar".

También el portavoz de la formación ha mostrado su preocupación porque "dentro del discurso absolutamente disparatado" del alcalde "dijo una cosa de enorme gravedad", que "ya hay contratadas obras para las cuales no hay consignación presupuestaria".

En la misma línea se ha manifestado el PSOE, lamentando que el plan de obras se encuentre adjudicado sin crédito, "lo cual es una profunda irregularidad administrativa" de la que exigirán "una explicación", según ha avanzado la edila María Fernández.

La socialista ha desvelado que los expedientes debatidos este martes incorporaban "un informe de la Intervención municipal que es de otros expedientes", lo que consideran "una flagrante irregularidad que no puede ser avalada".

Por su parte, el PP ha recalcado que las modificaciones "adolecían" de los informes preceptivos y han adelantando que al pleno ordinario de este viernes llevarán una moción para instar al gobierno a elaborar los presupuestos para el 2024.