Denuncian ante Fiscalía la demolición de la Casa de Baños de Ourense, integrada en el ámbito del BIC de As Burgas

Interior de la Casa de Baños de Ourense - APATRIGAL

OURENSE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Ourense para investigar la demolición de la Casa de Baños de Ourense, integrada en el ámbito del Bien de Interese Cultural (BIC) de As Burgas y su entorno.

A través de un comunicado, la asociación ha lamentado hechos de "especial gravedad" a causa de la "condición patrimonial" de dicho inmueble, así como su "relevancia histórica y arquitectónica". "No estamos ante una simple discusión sobre una obra municipal. Estamos ante la posible destrucción de un bien integrado en un ámbito declarado BIC y ante una actuación que debe ser explicada documentalmente", han criticado.

En concreto, el Ayuntamiento de Ourense inició los trabajos de derribo de la antigua Casa de Baños de la ciudad la pasada semana, después de un incendio que calcinó parte de las instalaciones el 15 de mayo.

Sin embargo, según han ratificado fuentes de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural abrió un expediente de diligencias informativas al tener conocimiento de dichas actuaciones en el inmueble y emplazó al Consistorio a paralizar su demolición "hasta que se resuelvan y clarifiquen las actuaciones" sobre dicho bien.

"DETERIORO PROGRESIVO"

En esta línea, Apatrigal ha afeado un "deterioro progresivo" del inmueble desde su adquisición por el Ayuntamiento en el año 2016 --bajo el mandato del popular Jesús Vázquez--, y han lamentado que el incendio del pasado 15 de mayo "agravó considerablemente la situación".

"Apenas doce días después, el 27 de mayo, ya se reclamaba formalmente a la administración el apuntalamiento y adopción de medidas urgentes para la restauración del edificio, y no su demolición", han añadido, cuestionando "qué alternativas de consolidación y restauración fueron estudiadas" y "quién decidió que la demolición era necesaria".

Así, han recalcado que dicha denuncia ante Fiscalía "no pretende anticipar responsabilidades penales", sino que el Ministerio Fiscal investigue el proceso y "determine si los hechos pueden ser constitutivos de delito", lamentando un bien que "era parte de la historia termal de Ourense, de su arquitectura y de la memoria de la ciudad".

"Lo que se está destruyendo no son simplemente paredes. Se está destruyendo patrimonio, memoria y una parte de la identidad de Ourense", han sentenciado.

RESPUESTA DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha indicado, a través de una publicación en su red social Instagram, que, ante la "urgencia por peligro de estabilidad tras el incendio", el Consistorio contrató la demolición parcial del inmueble.

Así, ha recalcado que la Casa de Baños está compuesta por varias edificaciones que fueron construidas "en distintas épocas" y "asentadas escalonadamente hasta el río", en un entorno "de fuerte pendiente y difícil acceso".

"Estas características condicionaron los trabajos de retirada de escombros y elementos inestables, que se realizaron tanto desde el acceso principal como desde la parte posterior, mediante medios mecánicos y con las debidas medidas de seguridad", ha añadido el regidor.

Así, Pérez Jácome ha explicado que dicha actuación respondió al criterio de "retirar únicamente los elementos sueltos, deteriorados o que supusieran un riesgo para la seguridad o estabilidad del inmueble y de las edificaciones colindantes", pero "conservando los muros estructurales y las vigas necesarias para su arriostramiento".

RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN

Con todo, la oposición ha exigido explicaciones al regidor, afeando "un ejemplo más de la mala gestión de Jácome" y lamentando una actuación "sin ninguna cobertura jurídica".

Por un lado, socialistas han exigido la convocatoria urgente de una junta de portavoces, así como la comparecencia del concejal de Urbanismo y Patrimonio, Francisco Lorenzo, para dar explicaciones acerca de "lo que se está haciendo, quién autorizo estas actuaciones y con qué informes técnicos y jurídicos cuentan".

Asimismo, la portavoz del PSdeG local, Natalia González, ha solicitado una inspección urgente de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta para "adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos daños". "Vamos a seguir todas las vías administrativas y legales necesarias para alcanzar lo que pedimos, que es muy sencillo: legalidad, transparencia y protección del patrimonio de Ourense", ha sentenciado.

En esta línea, nacionalistas han acusado al gobierno de Pérez Jácome de "incompetente" y han señalado que "no se puede justificar una tramitación de emergencia tres meses después del siniestro", insistiendo en que, en este caso, "es obligatorio redactar y aprobar un proyecto técnico completo antes de licitar los trabajos" a excepción de "actuaciones de seguridad inmediatas" como "desprendimiento de cascotes o peligro inminente de derrumbo de la estructura".

"Lo han hecho porque les dio la gana, porque no tienen la más mínima sensibilidad en relación con nuestro patrimonio y con un edificio simbólico para la ciudad. El alcalde es un mentiroso compulsivo que, ante esta situación, lo único que hace es derivar responsabilidades", ha criticado el portavoz del BNG local, Luís Seara.

Así, también populares han apuntado al regidor afeando una forma de gobernar "basada en la improvisación y en hacer y deshacer a su antojo sin contar con las administraciones que tienen competencias", denunciando la ausencia de una "verdadera política de conservación y puesta en valor del patrimonio termal de la ciudad".

"Un alcalde no puede actuar en un espacio que tiene protección patrimonial. Hay una normativa que cumplir y hay una administración competente con la que tiene que coordinarse", ha recalcado la portavoz del PP local, Ana Méndez, quien ha incidido en que el Consistorio tenía que "mantener, conservar y rehabilitar" dicho inmueble "no dejarlo durante años en un estado de abandono y deterioro".