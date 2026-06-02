Denuncian un supuesto incidente racista durante la celebración de un torneo de fútbol de alevines en Cedeira (A Coruña)

FERROL, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lo que debía ser una celebración del fútbol alevín en la localidad coruñesa de Cedeira se convirtió el pasado sábado en un foco de tensión social y deportiva, toda vez que durante la celebración de la Copa Convivencia de esta categoría en el campo municipal Carme Maseda se denunció un supuesto incidente de comentarios racistas que investiga la Guardia Civil.

La situación ha derivado también en un cruce de comunicados entre clubes, instituciones y asociaciones deportivas: desde las que rechazan cualquier acto racista, al del C.D. As Pontes, que defiende a su entrenador --al que se acusa de proferir los comentarios en cuestión-- y apela a la presunción de inocencia.

La reacción más inmediata llegó del club anfitrión, Cedeira S.D., que en un comunicado titulado 'El racismo no tiene cabida en el fútbol' expresó su "más firme condena y rechazo" ante los hechos, que consideró "inaceptables" y contrarios a los valores que defienden como entidad.

"En Cedeira S.D. no hay lugar para el racismo ni para ningún tipo de discriminación", señala el texto, donde también se comprometen a trabajar activamente para erradicar estas conductas y promover una cultura de respeto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cedeira respaldó al club local y rechazó "cualquier comportamiento racista, xenófobo o violento en el deporte", así como cualquier falta de respeto dentro y fuera del campo.

El gobierno municipal subrayó que la apuesta por el deporte lleva aparejados "comportamientos éticos", entre los que citó la valoración del contrario, el respeto a las reglas y la práctica del juego limpio.

DESDE AS PONTES: "NO HAY NINGUNA PRUEBA"

Por su parte, el C.D. As Pontes ha emitido un comunicado oficial en el que, si bien se declara "tolerancia cero" ante el racismo, defiende a su entrenador, al que se le acusa de proferir los comentarios. El club asegura haber abierto una investigación interna "desde el primer momento", pero sostiene que "a día de hoy no existe ninguna prueba objetiva que acredite que tales comentarios se produjeran".

El comunicado enfatiza la trayectoria del técnico: "Se trata de un entrenador que lleva años formando a niños y niñas de todas las razas, nacionalidades y religiones, sin que conste ninguna queja anterior contra su conducta". Por ello, el club apela a la presunción de inocencia y advierte que no tomará "ninguna medida sancionadora mientras no se demuestre lo contrario".

Además, el C.D. As Pontes anuncia acciones legales contra quienes, desde el anonimato en redes sociales, viertan "odio y juicios sin fundamento". Su servicio jurídico revisará todas las publicaciones y, aquellas que vulneren la honra de las personas o la imagen del club, "serán puestas en conocimiento de la Fiscalía y serán objeto de la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Instrucción".

"No tenemos que recibir lecciones de nadie sobre cómo actuar ante este tipo de casos. Sí exigimos que se actúe cuando existan hechos demostrados, no rumores", zanja el club.

RACING SAN PEDRO

Por su parte, el Racing San Pedro, un club ferrolano del barrio de O Inferniño, ha terciado: "Llevamos toda la temporada sufriendo racismo".

Lejos de limitarse al supuesto incidente puntual de Cedeira, el club denuncia una situación recurrente: "A lo largo de toda la temporada, hemos sido testigos de diversas situaciones de racismo hacia nuestros jugadores, en diferentes categorías y competiciones".

Desde Racing San Pedro repudian y condenan "enérgicamente cualquier acto de racismo, discriminación o xenofobia", y subrayan que estos hechos "atentan contra los valores que promovemos como club: respeto, inclusión, solidaridad y juego limpio". Acompañan y apoyan a todos sus jugadores y familias afectados, y afirman que "no están solos".

El comunicado cierra con un mensaje contundente: "Seguiremos trabajando para erradicar cualquier forma de discriminación dentro y fuera de la cancha. Juntos por un fútbol sin racismo".

Por otra parte, la Guardia Civil ya tiene abierta una investigación, para tratar de esclarecer todo lo acontecido.