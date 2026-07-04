Denuncian a un vecino de Pontevedra por realizar un vertido incontrolado en el mirador de Monte Porreiro

Vertido incontrolado en el mirador de Monte Porreiro - AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pontevedra ha anunciado que tramita una sanción de carácter grave contra un vecino por realizar un vertido incontrolado de muebles y restos de madera en el mirador de Monte Porreiro. El hombre se enfrenta a una sanción de entre 751 y 1.500 euros.

Según ha trasladado el Gobierno local en una nota de prensa, la Policía Local ha iniciado las diligencias tras la alerta de la asociación vecinal y después de comprobar que la acumulación de objetos en la vía pública carecía de autorización.

Tal y como precisa la Autoridad municipal, el depósito de materiales fue realizado por un camión de transporte, y el responsable del vertido alegó que su intención era utilizar estos elementos para una hoguera durante la noche de San Juan.

No obstante, la correspondiente solicitud de autorización ante la administración municipal fue presentada fuera de plazo y no llegó a obtener la aprobación. Pese a los requerimientos de los agentes para que se efectuase la retirada inmediata de los residuos, estos permanecieron varios días en el espacio público.

Estos hechos constituyen una infracción grave regulada por el artículo 68.a de la Ordenanza de gestión de los residuos de competencia municipal, que sanciona el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos. Así las cosas, la normativa establece para este tipo de conductas multas económicas que oscilan entre los 751 y los 1.500 euros.