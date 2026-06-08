'A derradeira leición do mestre', de Castelao, vuelve a Galicia para ser expuesta en Pontevedra este verano

Imagen del transporte del cuadro. - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

VIGO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La obra 'A derradeira leición do mestre', pintada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en 1945, ha puesto rumbo a Galicia desde Buenos Aires este lunes para ser expuesta este verano en el Museo de Pontevedra.

De esta manera, el cuadro volverá a la Comunidad siete años después de haber estado en el Museo Centro Gaiás de la Ciudad da Cultura de Santiago de Compostela entre 2018 y 2019.

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, ha asistido esta mañana al Centro Galicia de la capital argentina para supervisar el proceso de salida del cuadro, que fue descolgado y embalado para su transporte a Galicia, donde se prevé que llegue el próximo 17 de junio.

En concreto, la obra viajará en avión hasta Alemania, desde donde partirá por carretera hasta llegar a Galicia una semana antes de la inauguración de la exposición. Todo el proceso cumplirá con los estándares internacionales de transporte de obras artísticas, por lo que estará gestionado por una empresa especializada.

'A derradeira leición do mestre' se exhibirá en el Museo de Pontevedra del 25 de junio al 27 de septiembre. Se trata de un óleo sobre lienzo de 2 metros de alto y, a su vez, es una de las obras más emblemáticas de Castelao.

Pintada en 1945 para el Centro Orensano de Buenos Aires, entidad integrada posteriormente en el Centro Galicia, la pintura fue concebida en un contexto de fuerte carga política y simbólica y presentada en el noveno aniversario del fusilamiento de Alexandre Bóveda, figura clave del galleguismo y amigo personal del artista.

El lienzo reproduce la estampa número 6 de 'Galicia mártir', el primero de los tres álbumes de dibujos publicados por Castelao durante la guerra. En la escena se representa el cadáver de un maestro de escuela, rindiendo homenaje a Bóveda.

"Hay obras que pertenecen al patrimonio de un museo y otras que forman parte del alma de un pueblo. 'A derradeira leición do mestre' es una de ellas", ha reivindicado Domínguez.

Para el vicepresidente provincial, pocas obras representan con tanta fuerza los valores y las ideas que Castelao legó, siendo "una de las creaciones más universales y simbólicas de su historia cultural".