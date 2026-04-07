Desactivado el nivel 2 de emergencia por incendios en Ponteareas (Pontevedra)

Bomberos trabajan en las tareas de extiención del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha desactivado la situación 2 de emergencia para Ponteareas (Pontevedra) al reducirse el riesgo por el incendio forestal, que deja ya aproximadamente 400 hectáreas afectadas, ha informado 112 Galicia.

Varios incendios forestales se mantienen activos en Galicia en municipios como Ponteareas (Pontevedra) y A Laracha y Carballo (A Coruña), donde se han unido en único frente.

Por un lado, el fuego que inicialmente afectó al monte Galleiro, en Ponteareas, está activo desde las 14.47 horas y ha quemado en torno a 400 hectáreas, según datos de la Xunta.

Ante la proximidad del fuego al núcleo de Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, la Consellería do Medio Rural decretó la Situación 2, ya desactivada desde las 23.30 horas del lunes.

En su extinción trabajan 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos palas, cuatro técnicos, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explicó que los medios "están intentando controlar" el fuego, pero la situación está "complicada" por el viento.

Asimismo, la regidora informó de que ha sido necesario desalojar por precaución a un vecino con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

EL INCENDIO SE JUNTA EN CARBALLO Y A LARACHA

También permanecen activos los incendios en A Laracha. Este fuego ha motivado el desalojo de forma preventiva a los vecinos de cinco casas de la parroquia de Caión, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural.

Sin embargo, a medida que la situación fue mejorando, pudieron volver a sus hogares sin que se lamentasen daños personales ni materiales.

Por su parte, el fuego que se inició en la parroquia de Noicela ya está estabilizado, dejando una superficie afectada de 150 hectáreas.

El incendio avanzó a lo largo de la tarde del lunes hacia los lugares de Leira y Carballedo, donde maquinaria de la Xunta trabajó para evitar que las llamas llegasen a las viviendas.

De este modo, finalmente no fue necesario evacuar viviendas en las parroquias de Carballo, ni tampoco el cámping de Ás Névedas, pese a la preocupación inicial.

En su extinción, se han movilizado, hasta el momento, siete agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, una pala, dos técnicos, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones.