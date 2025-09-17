Desalojado un piso en el que se traficaba drogas en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha desalojado en la mañana de este miércoles un piso ocupado en el que se traficaba con drogas situado en la avenida Rodríguez de Viguri, en Santiago de Compostela.

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, se trata de un desalojo vinculado a la ocupación del inmueble por parte del inquilino y no hay ninguna persona detenida.

De este modo, no se trata de una actuación policial vinculada con el tráfico de drogas, pese a que esta vivienda, situada a la altura del número 21 de la calle, era conocida en el barrio por ser un punto conflictivo relacionado con el consumo y venta de estupefacientes.