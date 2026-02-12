Desalojan la comisaría de la Policía Nacional de Santiago por un incendio

Incendio en la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago ha obligado a desalojar el edificio situado en la avenida de Rodrigo de Padrón.

Según fuentes del 112 Galicia, el fuego se registró sobre las 10.10 horas en el lateral del inmueble que da hacia la plaza del párking de San Clemente.

Asimismo, estas mismas fuentes han señalado que no hay constancia de personas afectadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Santiago, además de encontrarse en el punto agentes de la Policía Nacional y de la Local.