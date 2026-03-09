Desalojan una granja en O Pino (A Coruña) tras un escape de gas en un camión cisterna que estaba en el recinto

Archivo - Aviso de la Axega. - AXEGA INFORMA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una granja de O Pino (A Coruña) ha sido desalojada tras un escape de gas registrado en el recinto.

Según informa el 112, tuvo constancia de este suceso alrededor de las 10.30 horas. En concreto, fue un particular el que alertó de que se había producido un escape de gas en un camión cisterna que estaba en el recinto de la granja.

Tras recibir el aviso, el servicio autonómico de emergencias pidió la intervención de los bomberos de Arzúa y de efectivos la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el punto.

Una vez allí, y después de que fuera desalojado el recinto, los servicios de emergencia pudieron resolver la fuga sin que nadie se viese afectado.