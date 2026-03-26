Desarticulada en A Coruña una red especializada en robo de vehículos de gran cilindrada

Desarticulado un grupo delictivo en la provincia de A Coruña especializado en el robo de vehículos de alta gama. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de delitos contra el patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña ha desarticulado una red delictiva especializada en el robo de vehículos de gran cilindrada, con la detención e investigación de seis personas.

La actuación de la Guardia Civil, Operación Rocho, comenzó tras la denuncia del robo de un vehículo 'superdeportivo' durante la madrugada el pasado mes de junio en O Pino. Los autores del robo utilizaron una llave original, obtenida a través del anterior propietario del coche, y así pudieron llevarse el vehículo, que estaba aparcado en la vía pública, sin forzar los sistemas de seguridad.

Tras la sustracción, el coche fue trasladado a una zona aislada del municipio de Negreira, donde los delincuentes realizaron un proceso de modificación técnica para evitar su detección.

Para ello, retiraron elementos aerodinámicos, láminas de vinilo (para recuperar el color original de la carrocería), y sustituyeron las placas de matrícula por las de otro vehículo de la misma marca y modelo. Igualmente, manipularon el número de bastidor mediante la técnica del troquelado.

Dos días después del robo, el coche fue trasladado desde Galicia hasta la Comunidad Valenciana. Finalmente, fue localizado y recuperado en la isla de Ibiza el pasado mes de agosto, tras haber pasado por varios puntos de la geografía española para ser ocultado.

La Guardia Civil detuvo al cabecilla de este grupo delictivo, un vecino de Oroso (A Coruña) de 29 años de edad, y también actuó contra otras cinco personas por su participación en el robo, las modificaciones en el coche y su traslado.

Los investigadores les imputan supuestos delitos de robo de uso de vehículo a motor, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia de Arzúa.