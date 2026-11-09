Desarticulada en Ourense una organización que distribuía falsificaciones y llegó a movilizar 20 millones anuales

Imágenes de los productos intervenidos - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal han desarticulado en Ourense una organización delictiva transnacional especializada en la introducción, almacenamiento y distribución de falsificaciones. Se estima que el rendimiento ilícito de sus actividades asciende a los 20 millones de euros anuales.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil de Ourense, la intervención, coordinada por Europol y en el marco de la operación 'Malabis', ha culminado con seis personas detenidas como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia Plaza 1 de Xinzo de Limia y la Fiscalía de Ourense, que emitieron las correspondientes órdenes europeas de investigación para coordinar la explotación simultánea del dispositivo a ambos lados de la frontera.

Según ha relatado, las investigaciones conjuntas permitieron averiguar que los integrantes del grupo criminal coordinaban la actividad comercial, contactos con intermediarios y ventas desde las localidades ourensanas de Verin y Xinzo de Limia, habiendo deslocalizado al norte de Portugal la mayoría de la parte logística para encubrir sus actividades.

A lo largo de este tiempo se practicaron un total de 12 registros: cuatro en Verín (Ourense), dos en Xinzo de Limia (Ourense), uno en A Gudiña (Ourense) y cinco en Portugal.

Para ejecutar la distribución de la mercancía, la red combinaba transportes terrestres propios con continuos envíos a través de empresas de paquetería urgente, abasteciendo a locales comerciales

En total se intervinieron más de 109.000 efectos, que, ha señalado la Guardia Civil, destacaban por su "extraordinaria calidad" de reproducción, tanto en los materiales empleados, como en sus acabados y elementos identificativos de marca, incluyendo códigos QR clonados.

El valor de mercado de los productos supera los 10 millones de euros y el rendimiento ilícito generado por este entramado delictivo se estima en torno a los 20 millones de euros anuales, mediante la venta mayorista de ropa, calzado y complementos falsificados

Con todo, los seis detenidos han sido puestos a disposición judicial que ha decretado su ingreso en prisión.