Desarticulada una "sólida" estructura criminal de A Coruña y Pontevedra que vendía droga en una tienda de ropa

Operación conjunta en las provincias de A Coruña y Pontevedra. - GUARDIA CIVIL, ADUANAS Y POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desarticularon una "sólida estructura criminal" dedicada al tráfico de cocaína entre Pontevedra y A Coruña y usaba como punto de venta una tienda de ropa deportiva ubicada en la ciudad herculina.

La investigación de la operación, bautizada como 'Galpón/Zalied/Boksi', comenzó en marzo de 2025 tras detectar una vía de entrada de estupefacientes en A Coruña.

Por ello, el Edoa de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y la Udyco de la Policía Nacional de A Coruña comenzaron las pesquisas e identificaron que el centro de operaciones era una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama.

Así, constataron que los responsables del negocio usaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de sustancias estupefacientes.

Durante la investigación, los agentes también comprobaron que los distribuidores de A Coruña se abastecía de la droga mediante un individuo con amplios antecedentes, residente en Pontevedra y que era investigado simultáneamente por la Udyco 1 de Vigo, la Udyco 1 de Pontevedra y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Vigo.

La coordinación entre todas las unidades permitió descubrir que el principal suministrador colaboraba a su vez con dos individuos de la zona de Lourizán, que tenían la capacidad logística de movilizar importantes partidas de cocaína procedentes de la comarca de O Salnés.

Los investigadores, tras detectar diferentes transportes de sustancias estupefacientes por carretera, identificaron a los principales implicados y localizaron una construcción tipo galpón en las inmediaciones de Pontevedra que era usada para el intercambio de paquetes de cocaína.

Después de varias vigilancias, identificaron las periodicidad de los envíos y la forma de actual de los investigados. Por todo ello, el pasado día 15 detectaron a un investigado que ocultaba en un lateral del galpón una bolsa que podría contener estupefacientes.

Los agentes intervinieron la bolsa que contenía dos paquetes de un kilo de cocaína cada uno y, a partir de ello, intensificaron las vigilancias.

El pasado día 16 de enero detectaron a uno de los vehículos investigados que circulaba por la AP-9 dirección A Coruña y procedieron a interceptarlo e identificar a su ocupante, que era uno de los principales investigados y que transportaba tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

"INMINENTE DISTRIBUCIÓN DE UNA PARTIDA DE DROGA"

Los agentes el día 20 de enero, ante la "inminente distribución de una partida de droga", procedieron a la fase de explotación de la operación, que se saldó con ocho detenidos y 12 entradas y registros en inmuebles de A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra.

Además, intervinieron aproximadamente 5,5 kilos de cocaína de gran pureza, diversas cantidades de marihuana, sustancias de corte, casi 40.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama empleados para el transporte de la droga, una defensa extensible y un dispositivo electrónico de control.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión para siete de los ocho detenidos.