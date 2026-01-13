Desarticulada una trama de explotación en fruterías de Vigo que captaba a mujeres sin papeles en una aplicación de citas

Policía Nacional de Vigo ante el puente de Rande - POLICÍA NACIONAL

VIGO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo un entramado de explotación laboral en fruterías que captaba a mujeres extranjeras sin papeles a través de una aplicación de citas.

Según informa la Policía, las víctimas son cuatro mujeres procedentes de Sudamérica que trabajaban en establecimientos comerciales de Vigo desde las 4,30 horas hasta las 21,00 horas de lunes a sábado, además de la mañana del domingo, por un salario aproximado de 600 euros, los cuales, en ocasiones, "ni siquiera llegaban a cobrar".

La actuación policial se inició tras la denuncia de una mujer extranjera que manifestó haber sido captada mediante una aplicación de citas. Según relató, un varón le ofreció vivienda y trabajo en España a cambio de mantener una relación sentimental. La víctima, en situación administrativa irregular y con una grave precariedad económica, aceptó el ofrecimiento. Una vez en Galicia, fue sometida a condiciones laborales abusivas.

A raíz de esta denuncia, los agentes localizaron a otras víctimas que habían sido incorporadas a la plantilla de varios establecimientos de alimentación gestionados por el investigado, un ciudadano español. Estas personas residían en almacenes habilitados como viviendas, en condiciones mínimas de habitabilidad, y trabajaban además de forma irregular.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la UCRIF de la Comisaría de Vigo-Redondela, han llevado a cabo esta investigación que ha permitido identificar y proteger a varias víctimas de explotación laboral.

El responsable de los establecimientos empleaba también a otros ciudadanos extranjeros en situación irregular, detectados previamente por la Inspección de Trabajo. A algunos de ellos les ofrecía alojamiento en los propios almacenes de los comercios, previo pago de un alquiler.

INVESTIGADOS UN HIJO Y EXMUJER

Aunque el investigado "dirigía de facto los negocios", relata la Policía, ninguno de los locales figuraba a su nombre, sino a nombre de familiares directos, como su exmujer y su hijo, quienes también están siendo investigados por su supuesta participación en los hechos.

Toda la información recabada ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta "con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades".

La Policía Nacional, en coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo, indica que intensifica las inspecciones en centros de trabajo para detectar y combatir cualquier forma de explotación laboral.