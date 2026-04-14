SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal momentos antes de atracar un banco en Vigo. En total, han detenido a cinco personas.

Las tres personas fueron detenidas a escasos metros de la sucursal bancaria que querían asaltar en la zona de Balaidos, según han informado en un comunicado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La investigación comenzó en octubre de 2025 tras el atraco a un banco de O Porriño (Pontevedra) donde los ladrones se hicieron un botín de 138.000 euros. Dos personas entraron en la oficina bancaria y, usando armas de fuego, amenazaron e inmovilizaron a las personas presentes.

Tras ello, los atracadores salieron de la sucursal haciéndose pasar por clientes y se desplazaron hasta una zona próxima donde les esperaba un vehículo conducido una mujer, que también se había encargado de realizar los trámites de alquiler del coche.

Este grupo criminal también intentó, sin éxito, atracar hasta en dos ocasiones una sucursal bancaria situada en la calle Martínez Garrido de Vigo. Para esos hechos delictivos, los atracadores se caracterizaron e intentaron entrar momentos antes del cierre de la sucursal, pero el personal del banco no les dio acceso y abortaron la operación.

Durante las investigaciones, los agentes se centraron en J.J.T., alias 'Tielas', un conocido atracador de bancos cuyo radio de acción era Vigo y que se encontraba en paradero desconocido.

Los investigado intensificaron las medidas de seguridad para evitar ser localizados y cambiaban frecuentemente el lugar de residencia para dificultar las averiguaciones.

El grupo criminal, como 'modus operandi', mantenía una actitud violenta y amenazante mientras esperaban la apertura de la caja fuerte y para no ser identificados usaban máscaras, gafas, gorras y pañuelos tubulares.

Además tenían amplios conocimientos en los tiempos de retardo y los mecanismos de apertura de los distintos sistemas de seguridad y tenían roles perfectamente diferenciados.

Las detenciones se produjeron el 1 de abril, cuando los detenidos se desplazaron a una calle próxima a la sucursal donde tenían fijado su objetivo. Tras estacionar el vehículo, conducido por la mujer que los trasladó durante el atraco en O Porriño, los dos hombres, que ya estaban disfrazados, caminaron hacia la entidad bancaria.

Los agentes les intervinieron un arma de fuego, navajas, spray de defensa persona, bridas y guantes. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción de O Porriño en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

Con todo, también fueron detenidas otras dos personas por su presunta colaboración con los detenidos, a los que daban apoyo logístico.

Los agentes atribuyen a este grupo criminal los delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tres tentativas de robos con violencia e intimidación, y tenencia ilícita de armas, cuya investigación fue dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº1 de O Porriño y la Fiscalía de Vigo.

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