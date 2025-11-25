Desarticulado un grupo itinerante especializado en butrones que robó 225.000 euros en un taller de joyería en Oleiros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con agentes de la Policía Nacional, desarticularon un grupo criminal itinerante especializado en robos mediante butrones y lanza térmica.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó a raíz de un robo sucedido el 8 de junio de este año en un taller de joyería de la localidad coruñesa de Oleiros.

Allí, sustrajeron 225.000 euros en piezas de orfebería y accedieron al lugar mediante un butrón realizado en el tejado y, tras desconectar los sistemas de alarma del establecimiento, forzaron las cajas fuertes mediante lanzas térmicas.

Un mes después, hubo otro robo con fuerza en una relojería ubicada en un centro comercial de Alcobendas, en Madrid. Los ladrones accedieron al establecimiento forzando la cerradura de la puerta de entrada, pero no pudieron sustraer nada.

El tercer robo tuvo lugar el pasado 21 de agosto en una inmobiliaria en Málaga. Los autores hicieron un butrón en el local contiguo y, posteriormente, violentaron el sistema de alarma. Con todo, no llegaron a consumar el delito.

Tras la investigacionces conjuntas, determinaron que los tres hechos estaban relacionados y habían sido realizados por el mismo grupo especializado. Los autores elegían negocios con cajas fuertes o cajas de caudales, a los que accedían tras forzar los sistemas de alarma y, una vez en el interior, forzaban las mismas con lanza térmica o grupo oxicorte.

Asimismo, para los desplazamientos usaban vehículos sustraídos con matriculas dobladas para dificultar la labor policial.

La operación finalizó con cinco hombres detenidos --cuatro en Madrid y uno en A Coruña-- como supuestos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza.

Los agentes, en el registro de varios domicilios en Oleiros, intervinieron más de 30.000 euros e incautaron varios vehículos relacionados directamente con la actividad delictiva.