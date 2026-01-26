Desarticulados dos puntos de venta de droga en Sada y un centro de suministro en Gandarío

Intervenido en la desarticulación de dos puntos de venta de droga en Sada y un centro de suministro de Gandarío. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino 2,2 kilos de heroína y armas prohibidas al desarticular tres puntos de venta y distribución de droga en Sada y Gandarío, en la provincia de A Coruña.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones de la operación, denominada 'Chaburra', comenzaron en 2025 tras detectar una creciente preocupación entre los vecinos de Sada por el frecuente flujo de drogodependientes en determinadas zonas urbanas.

La investigación, coordinada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 4 de Betanzos, confirmó la existencia de dos domicilios que funcionaban como narcopisos, uno de ellos ocupado ilegalmente.

Así, el pasado jueves los agentes llevaron a cabo la entrada y registro, de manera simultánea, en dos viviendas de Sada y en un tercer inmueble en Gandarío, lugar de residencia del principal proveedor de las sustancias.

De esta forma, la operación se saldó con la detención de cinco personas y los agentes incautaron 2.298,7 gramos de heroína, 570,9 gramos de cocaína, 3.140 gramos de hachís y 44 gramos de marihuana.

También intervinieron armas consideradas prohibidas por el Reglamento de Armas --una táser, una defensa extensible y una navaja mariposa de 12,5 centímetros-- y básculas de precisión, envasadoras al vacío y numerosos terminales móviles.

Tras pasar a disposición judicial, dos de los cinco detenidos ingresaron en prisión.

La Guardia Civil ha dado por desactivados dos puntos de venta al menudeo y un centro de distribución de gran relevancia en la comarca.