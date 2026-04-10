Desarticulan un grupo itinerante dedicado a robos con violencia y hurto de móviles en eventos y fiestas por toda Galicia

Detención de uno de los cabecillas de un grupo itinerante dedicado al robo de móviles en eventos y fiestas populares de Galicia. - GUARDIA CIVIL/POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta un grupo criminal itinerante, especializado en robos con violencia y hurto de dispositivos móviles en grandes eventos y celebraciones populares por toda Galicia, y al que atribuyen más de 200 hechos delictivos.

En el marco de esta actuación policial, bautizada como Operación Galaxia Aimalum, se ha detenido a dos personas, consideradas 'cabecillas' del grupo delictivo, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Las pesquisas, llevadas a cabo por el Equipo contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña, el puesto de la Guardia Civil de Boiro y la Policía Nacional de Lugo, se pusieron en marcha en junio de 2024, al constatarse un aumento significativo de sustracciones de teléfonos móviles de alta gama durante varias celebraciones locales en Galicia.

Los agentes pudieron comprobar que los delitos eran cometidos por una organización itinerante, cuyos miembros de desplazaban por temporadas desde sus países de origen hasta la provincia de A Coruña, donde disponían de varios inmuebles que utilizaban como 'base' logística.

Desde esos pisos se desplazaban a los distintos eventos festivos que se celebraban por toda Galicia para sustraer los terminales telefónicos, o bien usando la violencia (agresiones físicas y tirones), o bien distrayendo a los propietarios de los dispostivos.

Tras hacerse con los teléfonos, los delincuentes utilizaban sofisticadas técnicas para eludir las medidas de seguridad, empleando 'software malicioso' y, mediante ingeniería social, suplantaban al servicio de soporte técnico del fabricante del teléfono y enviaban enlaces fraudulentos a las víctimas.

De este modo, lograban obtener las credenciales de acceso a los servicios de almacenamiento en la nube, desvinculando la geolocalización de los terminales, tomando el control total de los teléfonos y bloqueando el acceso de las víctimas a su propia información personal.

La explotación de la operación se llevó a cabo de manera escalonada, de manera que uno de los jefes del grupo fue detenido poco antes de los Carnavales de este año, y el segundo responsable fue interceptado a su llegada a España, coincidiendo con el inicio del dispositivo de seguridad de Semana Santa.

Asimismo, los investigadores llevaron a cabo entradas y registros en dos domicilios en A Coruña, y se incautaron de 12 dispositivos móviles robados, y diversos elementos de caracterización y disfraz que los sospechosos usaban para pasar desapercibidos entre la multitud.

A los investigados se les imputan más de 200 delitos cometidos entre julio de 2023 y diciembre de 2025, en más de una quincena de municipios gallegos. La operación sigue abierta.