Desarticulan en Ourense, con 6 detenidos, una red de explotación sexual que usaba "brujería" con las víctimas

Eectos incautados en la operación. - POLICÍA NACIONAL

OURENSE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, han detenido a seis personas --cuatro hombres y dos mujeres-- bajo la acusación de supuestos delitos de prostitución y explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública.

El caso está centrado en un inmueble situado en la ciudad de Ourense, donde, según informa la Policía, varias mujeres ejercían la prostitución.

La investigación tuvo su inicio el pasado mes de junio, cuando los agentes, a través de diferentes denuncias previas e investigaciones anteriores, tuvieron constancia de la existencia de una vivienda situada en una calle céntrica de la ciudad, en la que varias mujeres estarían ejerciendo la prostitución en condiciones de explotación por parte de una trama organizada y obteniendo un lucro por ello.

Los seis detenidos, obtenían dicho lucro económico mediante la explotación sexual de estas mujeres, aprovechándose de sus circunstancias de vulnerabilidad, necesidad y juventud y encontrándose en estancia irregular en el territorio nacional.

La trama organizada, además, ejercería presiones psicológicas sobre las víctimas, sirviéndose para ello de diferentes "rituales de brujería" materializados con la presencia de objetos simbólicos instalados en la casa, pretendiendo con ello limitar la voluntad de las mujeres si intentaban abandonar la actividad.

Incluso habían instalado un sistema de videovigilancia en su interior con el objetivo de controlar la actividad diaria de los servicios sexuales que tenían lugar en sus diferentes estancias.

EFECTOS INCAUTADOS

En el registro efectuado en el inmueble, se procedió a la incautación de diverso material documental, así como diversas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína rosa, marihuana y sustancias de corte, que la trama suministraría a demanda de los clientes que acudían al domicilio.

Entre los seis detenidos del entramado de esta organización, figuraban tres personas que además realizaban funciones de servicio de transporte y avituallamiento del inmueble al objeto de dar cobertura a la actividad.

En el marco de la operación, también se procedió a la detención de una mujer que ejercía la prostitución en el inmueble, por un presunto delito contra la salud pública, por estar en posesión de diferentes fármacos destinados a su distribución entre los clientes que acudían a los servicios sexuales.

DISPOSICIÓN JUDICIAL

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Violencia sobre la Mujer, Plaza número 1 de Ourense, quien coordinó y dirigió las actuaciones de los agentes en el marco de la operación policial.

La Policía Nacional recuerda que dispone del teléfono 900105090 y del correo electrónico trata@policia.es para denunciar de forma anónima y confidencial este tipo de delitos.