Desarticulan una red de venta de drogas en la provincia de Lugo, con 4 detenidos y más de un kilo de cocaína intervenida

Detenidas cuatro personas y desarticulada una red dedicada a la venta de drogas en la zona de A Mariña (Lugo). - GUARDIA CIVIL

LUGO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la distribución de estupefacientes en la provincia de Lugo, en un operativo que se ha saldado con cuatro detenidos, y más de un kilo de cocaína intervenida.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Lugo, la investigación se inició el pasado año al tenerse conocimiento del incremento de la venta de estupefacientes a pequeña y mediana escala en localidades de A Mariña.

Los agentes pudieron identificar a los dos distribuidores de la droga, que tenían en Vilalba su base de operaciones y se dedicaban a abastacer a otros vendedores a menor escala. Así, adoptaban medidas de seguridad en sus desplazamientos, usando vehículos lanzadera y rutas aleatorias.

Los sospechosos, dos vecinos de Vilalba de 35 y 46 años de edad, se citaban con sus 'clientes' en lugares abiertos y fáciles de controlar, y realizaban contravigilancias en las zonas en las que operaban. Para transportar las drogas usaban vehículos con compartimentos ocultos (caletas).

En el momento de su detención, se les intervinieron 1.500 gramos de cocaína, dos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y diverso material para la preparación y envasado de la droga.

Posteriormente, se identificó y detuvo a otras dos personas, dos vecinos de Viveiro, de 39 y 45 años, que abastecían de estupefacientes a localidades de A Mariña. En los registros se intervinieron 120 gramos de cocaína, 74 gramos de marihuana, 1.200 gramos de hachís, y material de corte, así como útiles de pesaje, envasado y distribución.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición judicial, y se decretó el ingreso en prisión de tres de ellas.