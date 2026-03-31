Despliegue de bomberos en Moaña para sacar a una mujer fallecida con síndrome de Diógenes de su vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amplio despliegue de bomberos para sacar a una mujer fallecida de su vivienda, en un edificio de Moaña (Pontevedra), que padecía síndrome de Diógenes y obesidad mórbida.

La Guardia Civil ha confirmado que la mujer falleció en la mañana de este martes y hasta allí se desplazaron los bomberos para sacar el cuerpo del edificio, que no presentaba signos de violencia.

Según ha ampliado la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, recibieron el aviso a las 7.55 de la mañana y hasta allí se desplazó la Policía Local y los técnicos sanitarios, que no pudieron hacer nada por la mujer.

Dadas las circunstancias de la vivienda, de dos plantas y llena de enseres y bolsas de basura por el medio, tuvo que realizarse un dispositivo para facilitar el acceso hasta la mujer, en el que participaron técnicos municipales junto a los bomberos de O Porriño y O Morrazo.

Los bomberos han relatado que participaron dos dotaciones, equipadas con el nivel uno de protección química, y sacaron a la fallecida al exterior con dificultades por el estado de la vivienda, ya que la fallecida tenía síndrome de Diógenes, y el difícil acceso de la calle, peatonal y con escaleras.