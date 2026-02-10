Desviados tres vuelos con destino Vigo por la meteorología adversa

VIGO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, han sido desviados en lo que va de jornada debido a las condiciones meteorológicas adversas, según han confirmado fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, un vuelo de Air Europa que cubría la ruta Madrid-Vigo, ha tenido que volver a Madrid; mientras que otro vuelo de Binter con origen en Gran Canaria y destino Vigo, se ha desviado al aeropuerto de A Coruña.

Además, otro avión de Iberia que cubría la ruta Madrid-Vigo, ha tenido que regresar a la capital estatal.