Detectadas dos motos circulando a más de 160 km/hora en carreteras limitadas a 60 km/hora en la provincia de Ourense

Intervención de agentes de la Guardia Civil con un conductor que circulaba a más de 160 km/h en una carretera limitada a 60 km/hora en Ourense - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense ha detectado dos delitos por exceso de velocidad tras interceptar a dos motoristas que circulaban a más de 160 kilómetros por hora en distintas carreteras de la provincia de Ourense limitadas a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

Tal y como ha informado la Comandancia a través de un comunicado, el primero de los delitos se produjo el pasado jueves 8 de octubre, cuando los agentes detectaron una motocicleta que circulaba a 162 kilómetros por hora en la N-525 a la altura del municipio ourensano de A Gudiña, limitada en ese punto a 60 km/h y que supone un punto "de alta siniestralidad" por salidas de vía y colisiones frontales.

Asimismo, el pasado sábado 10 de octubre, los agentes detectaron a un segundo conductor que circulaba a 160 km/h por la N-120 a la altura del municipio de Ourense, también limitada a 60 km/h en ese punto.

POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES

Por ello, la Guardia Civil ha recalcado que ambos investigados se enfrentan ahora a un proceso judicial que podría acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, así como a la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de uno a cuatro años.

En este sentido, ha recordado que el exceso de velocidad es "uno de los principales factores de riesgo", puesto que "incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro vial y agrava sus consecuencias".