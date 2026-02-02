Detenida una mujer tras apuñalar a un hombre en una cafetería de Ferrol

Archivo - Coche de la Policia Local. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

FERROL, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer fue detenida en la mañana de este lunes tras herir con un arma blanca a un varón en una cafetería situada en la carretera de Catabois, en Ferrol.

Los hechos se produjeron en torno a las 09.30 horas, momento en el que la Policía Local recibió una llamada de alerta informando del apuñalamiento.

Según fuentes oficiales, la agresora se encontraba en el establecimiento cuando atacó al hombre por causas que aún están bajo investigación.

Tras personarse en el lugar, los agentes de la Policía Local detuvieron a la mujer, que fue trasladada a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional para la tramitación de las diligencias correspondientes.