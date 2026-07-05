Detenida una mujer por apuñalar a otra a la salida de un pub en Lugo

LUGO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en Lugo por apuñalar a otra a la salida de un pub en esta ciudad, según han informado fuentes de la Policía Nacional, que se desplazaron al lugar.

También el 112 ha confirmado el suceso que se produjo sobre las 5.30 horas de esta madrugada en la Marina Española. Una persona alertó de que una mujer necesitaba asistencia tras una agresión con arma blanca.

A su llegada, los agentes detuvieron a la presunta agresora mientras que la víctima necesitó puntos de sutura. En el suceso estuvieron implicadas una venezolana y una colombiana, de entre 20 y 30 años, precisaron las fuentes consultadas.

Además, de la detención de una de ellas se arrestó a otro individuo que intentó evitar la actuación policial violentamente y que, finalmente, fue arrestado por resistencia y desobediencia a la autoridad.