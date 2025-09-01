Detenida en Ourense una persona por vender cocaína en la vía pública

OURENSE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a una persona por la venta de cocaína en la vía pública, al que se le atribuye un delito contra la salud pública. En el marco de esta operación, al individuo se le han intervenido más de una treintena de papelinas dispuestas para su venta.

La detención se produjo en la tarde del 28 de agosto, como resultado del despliegue de un dispositivo policial específico para la desarticulación de puntos negros de venta de estupefacientes en la ciudad.

Según informa la Policía Nacional, los agentes intervinientes en el operativo localizaron a un individuo en las inmediaciones del río Barbaña llevando a cabo un "pase" de droga, como se denomina en el argot policial. Los actuantes comprobaron que el comprador portaba una bolsita transparente con cocaína, por lo que procedieron a la detención del vendedor de la sustancia.

A este último, durante el registro de las pertenencias que portaba, le es intervenida otra bolsita de las mismas características, así como dinero en metálico. Posteriormente, en una requisa pormenorizada del lugar donde se había llevado a cabo la venta de la droga, se localizó e intervino una bolsa de plástico que contenía más de una treintena de papelinas preparadas para la venta.

Tras realizar las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición judicial. La Policía Nacional da por desarticulado así otro punto de venta de drogas en la ciudad, lo cual es uno de los objetivos marcados por los planes estratégicos del Ministerio del Interior en cuanto a la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes.