Detenidas 15 personas por robar cable de cobre en Portomarín (Lugo) simulando ser operarios de mantenimiento

Cable de cobra robado. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a 15 personas por robar cableado de cobra a plena luz del día en el casco urbano de Portomarín (Lugo) mientras simulaban ser operarios de mantenimiento.

Según ha informado el Instituto Armado, este es un grupo delictivo itinerante muy activo que se desplazaba desde su base de operaciones en Cataluña a distintos puntos para cometer sus ilícitos.

Los detenidos simulaban estar realizando trabajos de mantenimiento en las instalaciones de telefonía y usaban atuendos acordes con una empresa especializada con esta actividad laboral, portando herramientas acortes con dichos cometidos, así como vehículos y camiones de carga para el traslado del material sustraído.

De esta forma, los agentes, en el marco de esta operación, intervinieron 17.000 kilogramos de cobre procedente de cables de telefónica en desuso.

Los detenidos, tras acumular varias toneladas de cobre, lo trasladaban en furgonetas a las inmediaciones de la vivienda que tenían alquilada en la localidad de Portomarín. Para detectar la posible presencia policial durante el transporte, los detenidos usaban un turismo como empleado "lanzadera".

Las detenciones se produjeron en la tarde de este jueves cuando los detenidos iban a descargar el cobre de una de las furgonetas y, durante la intervención, varios de los implicados intentaron escapar del lugar, pero fueron interceptados por los agentes.

La investigación continúa abierta y los agentes no descartan que los ahora detenidos pudieran haber perpetrado más robos en diferentes puntos del territorio nacional.