Detenidas dos personas en la desarticulación de un punto de venta de drogas en Marín (Pontevedra)

Desarticulación de un putno de venta de droga en Marín. - POLICÍA NACIONAL

PONTEVEDRA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la comisaría de Marín (Pontevedra) detuvo a dos personas por un delito de tráfico de drogas en la desarticulación de un punto de venta de cocaína.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, la actividad delincuencial del detenido generaba entre los vecinos una situación de inseguridad en la zona, por la gran afluencia al lugar de personas ajenas, presuntamente toxicómanos.

Los agentes comenzaron a la investigación a principios de este año tras recibir diferentes informaciones tanto en la comisaría de la Policía Nacional como en dependencias de la Policía Local de Marín.

Así, ambos cuerpos se coordinaron para realizar dispositivos de vigilancia sobre el lugar, que dieron como resultado la constatación del trasiego de drogodependientes en la zona.

De esta forma, los agentes llevaron a cabo varias intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían al lugar para abastecerse de sus dosis y acreditaron la implicación de los investigados en la actividad delictiva.