Detenidas dos personas horas después de robar la caja registradora de un establecimiento de hostelería de Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional pocas horas después de haber robado en un establecimiento de hostelería en Vigo. Se llevaron en el acto una caja registradora con 300 euros en efectivo.

Según ha trasladado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 27 de marzo, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un establecimiento situado en la avenida de la Florida tras activarse la alarma de seguridad.

A su llegada, inspeccionaron el local y comprobaron la ausencia de la caja registradora. Poco después, los propietarios del establecimiento se acercaron al lugar y pudieron confirmar la sustracción de 300 euros.

Además, facilitaron a los agentes las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se observaba a dos hombres en el interior del local durante el robo.

Tras realizar una búsqueda por la zona, los agentes localizaron a dos hombres que coincidían con las imágenes en una calle cercana, por lo que procedieron a su detención como presuntos autores del robo.

SORPRENDIDO ACCEDIENDO A UN BAR

También, ha resultado detenida otra persona al ser sorprendida cuando intentaba acceder a un bar a través de un falso techo, después de haber robado en el local contiguo.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 1, cuando el propietario de un establecimiento de la Travesía de Vigo, que se encontraba en su negocio, escuchó un fuerte estruendo. Al comprobar de donde procedía, observó a un hombre colgado del falso techo, quién logró subirse de nuevo y abandonar el lugar.

Según se averiguó posteriormente, esta persona había accedido al bar tras forzar la cerradura del local contiguo; una vez en el interior, sustrajo un ordenador y un teléfono móvil y, con el botín, accedió a un patio privado que comunicaba con el bar.

Finalmente, tras recibir la denuncia de los dos afectados, agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial del distrito Centro de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela se hicieron cargo de la investigación, logrando identificar y detener al responsable por un supuesto delito de robo con fuerza.