Detenidas dos personas en Ourense por extorsión virtual a un hombre que concertó una cita en una página de contactos

Un agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense detuvo en Ponferrada a un hombre y una mujer por amenazar y exigir una cantidad de dinero a un hombre que concertó una cita en una página de contactos.

Según informó el Cuerpo policial, la investigación comenzó en febrero tras la denuncia de un hombre que, tras consultar una página de contactos y enviar un mensaje para concertar una cita, comenzó a recibir mensajes amenazantes de una persona que decía ser el jefe de una casa de servicios de escort.

Las amenazas iban dirigidas a su persona y familia, y le reclamaban diferentes pagos de dinero en compensación por "las molestias ocasionadas. El hombre realizó tres pagos, dos en bizum de 750 euros y una transferencia de 1.500 euros.

Así, tras llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados, los agentes de Policía Nacional pertenecientes la unidad de delincuencia especializada y violenta (UDEV) identificaron, localizaron y detuvieron a los presuntos autores, residentes en Ponferrada.